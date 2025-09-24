【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】

９月１９日第１試合 東４局３本場＝瀬戸熊直樹（ＴＥＡＭ ＲＡＩＤＥＮ／雷電）、逢川恵夢（ＥＡＲＴＨ ＪＥＴＳ）、永井孝典（ＥＸ風林火山）、多井隆晴（渋谷ＡＢＥＭＡＳ）

ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。いよいよＭリーグ２５―２６シーズンが開幕しました。初日から仲林圭選手による役満・四暗刻が飛び出し、２日目にはチームメートのあくちーこと阿久津翔太選手がＭリーグデビュー戦でトップを取ったり、話題盛りだくさんの１週間となりました。阿久津選手と並んで、デビュー戦でトップとなったのが永井選手です。風林火山オーディションを勝ち抜いた理由が分かる試合を見せてくれました。

２着目で迎えた東４局にはオリジナルの手順で素晴らしいアガリを見せてくれました。４巡目に自風の北が打ち出されますが、ポンせずにスルーします。赤５筒を含んだ３６筒ターツがあるため、なかなかホンイツには行きづらいですが、５萬とか３萬を持ってきたらホンイツに向かいそうですし、赤５萬を引いたら北ホンイツ赤で満貫になります。そもそも打点がそこまで必要な局面ではなく、北を鳴いたらアガりやすくなるため、ほとんどの選手がポンすると思います。６巡目には２枚目の北が打たれましたが、これも鳴きませんでした。

仮に北がオタ風だったとして、鳴かなくても全然苦労せずにリーチまでたどり着けそうな手なので、永井選手はリーチ・ツモ・赤を狙って手牌を進行するという決断をしたのです。北を鳴いたら中張牌でブクブクになってしまうので、それを避けたという面もあると思います。

浮いている３索、７索のどちらかを切る選択も面白かったです。８索が２枚切れであること、３４５三色も見えることから７索が選ばれそうですが、ここは３索切りとしました。横伸びよりも７索の縦重なりから頭の北の振り替わりを重視した一打です。

すぐにテンパイしてリーチし、６筒をツモって裏ドラを乗せて満貫のアガリとなりました。一気にトップ目に立ち、南場でも加点して逃げ切りました。

これまで永井選手とは麻雀を打ったことがなく、風林火山オーディションの対局を見たぐらいです。この日の試合から安全度と打点を意識した打ち手だなという感想を持ちました。試合中はすごく落ち着いていて緊張している様子もなく、焦ってしまうとついつい普通の選択をしがちなところ、意思のこもった北２枚スルーを見ると、メンタルの強さを感じました。

バックステージで少しお話しさせていただいたのですが、すごく人がいい性格の方で、Ｍリーグファンから愛されるキャラになりそうだと思いました。