◆米大リーグ ダイヤモンドバックス５×―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の６回９１球を投げて５安打無失点、８奪三振の好投を見せて２勝目（１敗）の権利を持って降板したが、救援陣が４点のリードを守れずにサヨナラ負けを喫し、２勝目とはならなかった。

試合後に取材に応じ、１８日（同１９日）に今季限りでの引退を発表した通算２２２勝左腕カーショーについての思いも述べた。「僕がこっちに来た時、来る前からもメジャーリーグを代表する投手でしたし。そういうね、選手と一緒にプレーできるっていういう機会はなかなかないと思うので。去年、今年と短い期間ではありましたけど、チームメートで、クラブハウスで一緒に過ごせたっていうのは、すごい貴重な経験だったと思います」と感謝を込めた。

大谷は６回５安打無失点、８奪三振で２勝目の権利をつかんで、マウンドを救援陣に託した。だが、大谷がマウンドを降りた直後の７回。２番手左腕のドライヤーが２死一塁からマキャンに中堅フェンス直撃の適時二塁打を浴びて１点を失うと、代わったエンリケスが代打・デルカスティーヨに４号２ランを被弾。１点差に迫られた。

さらには１点リードの９回に投入したスコットが誤算。連続の四死球で無死一、二塁のピンチを招くと、犠打で１死二、三塁。バロッサの左犠飛で同点。さらには２死二塁からペルドモに左前打を浴び、一気に二走がサヨナラのホームに生還した。

ドジャースは４点差を守れずに課題の救援陣が崩壊し、地区優勝へのマジックは「３」で変わらず、最短の優勝決定は２５日（同２６日）となった。