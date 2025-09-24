２４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３８．５０ポイント（０．９１％）高の２６３９７．６２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０４．５３ポイント（１．１３％）高の９３９４．８７ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１５０９億２１５０万香港ドルとなっている（２３日前場は１６５２億３０１０万香港ドル）。

米中関係の改善期待が相場を支える流れ。米国のバデュー駐中国大使は２３日、中国が米ボーイング機を新規に購入する交渉は最集段階に入っていると明らかにした。最大５００機の航空機購入契約を結ぶ可能性があり、実現すれば、２０１７年のトランプ米大統領（第１期）の訪中以来続いていたボーイングの対中販売不振に、ようやく終止符が打たれることとなる。また、中国の李強首相など政府高官は、米下院議員団と北京で相次ぎ会談。双方の対話が加速している。そのほか、人工知能（ＡＩ）産業拡大の期待が根強いことや、中国当局が産業支援や「内巻」（過当競争）是正、消費刺激などの対策を強めていることなども改めて材料視された。米中の金融政策に対する不透明感や、中国に接近している猛烈な勢力の台風１８号（ラガサ）が経済に与える影響などを不安視した売りが先行したものの、指数はほどなくプラスに転じている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が７．０％高、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が６．４％高、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が５．２％高と上げが目立っている。半導体やネット関連の上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は２．２％高と他の指数をアウトパフォームしている。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が８．４％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が８．０％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が５．８％ずつ上昇した。そのほか、クラウド関連の金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が６．０％高、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が４．９％高、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が２．４％高と値を上げている。

中国不動産セクターもしっかり。建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が３．９％高、中国海外宏洋集団（８１／ＨＫ）が３．７％高、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が１．７％高、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が１．４％高で引けた。

半面、非鉄・産金セクターはさえない。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が２．７％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が１．９％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が２．０％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１．７％ずつ下落した。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６３％高の３８４５．９１ポイントで前場の取引を終了した。半導体が高い。不動産、医薬、素材、消費関連、インフラ関連なども買われた。半面、エネルギーは安い。銀行、自動車、公益も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）