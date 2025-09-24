タレントの藤本美貴（40）が23日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。給食と夕食のメニューがかぶった場合の対処法を明かす場面があった。

この日は「子どもはどんなことに悩んでいる？」をテーマに放送する中、給食のレバーが食べたくなくて学校に行きたくないという男の子の悩みを紹介。スタッフから「もし自分の子がレバーの日だから行きたくないと言ったらどうします？」と聞かれた藤本は「“レバー食べなくていいよ”って普通に言う。で、先生にも“レバーの日はうちはレバー食べません。すいません”って言って“食べるぐらいだったら学校行きたくないって言うんで、もう食べさせなくていいです”って言って」と言い切った。

そのうえで「うちに関しては献立表、すぐ捨てちゃってる」とキッパリ。そのため「カレー作って、“今日カレーだった”って言われる時ある。献立見てないから」と話した。

そのため、もしかぶってしまった場合は「だから“やったね”って。“カレー2回も食べれんじゃん”って。“学校のカレーとうちのカレーは違うから”みたいな」。これに、横澤夏子も「食べ比べしてごらん、ていうぐらいの。ポジティブ！」と称賛していた。