◇テニス男子木下グループ・ジャパンオープン第1日（2025年9月24日 東京・有明テニスの森公園）

世界ランキング1位で今年の全仏、全米オープンを制したカルロス・アルカラス（22＝スペイン）が公式会見に臨み、「まずここにいられてとてもエキサイティングだ。調子はいいので、それをトーナメント（大会）で披露したい」と話した。

今回が初来日のアルカラス。時期を同じくして中国オープン（北京）が開催されている中、ジャパンオープンを選択した理由については、「東京に来たいと思っていた。旅先として選びたい都市で、トーナメントもあるので、いい理由だと思う。東京や日本を見て、文化を感じたいと思っていた」と説明。待望の来日だったことを明かした。

19歳だった22年の全米オープンで4大大会初制覇を果たし、ここまでグランドスラムは通算6勝。史上最年少の19歳で世界ランキング1位に上り詰めるなど、今後の男子テニス界のけん引役として期待されるアルカラズだが、性格は極めて謙虚。世界最高の選手になりたいと言える権利があるが？と問われると、「全く考えたことがない。自分のゴールはできるだけいいプレーをすること。選手、人間として成長していくことが目標」とはにかみながら話した。

あす25日に行われる1回戦では、世界ランキング41位のバスティアン・バエズ（アルゼンチン）と対戦する。過去の対戦成績は2戦2勝と優位だが、「いい選手だし、自分はサンフランシスコから来たばかりで時差ぼけがある。十分準備をして戦いたい」と、やはり謙虚。過去にはマッケンロー、サンプラス、フェデラー、ジョコビッチらビッグネームがタイトルホルダーに名を連ねており、「トロフィーを手にしたい。。そしてレジェンドたちの次に名前を刻むことが目標」と話した。