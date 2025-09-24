◇ナ・リーグ ドジャース4―5×ダイヤモンドバックス（2025年9月23日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板は2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回を投げきり、今季最多91球で6回5安打無失点、8奪三振と好投した。しかし、チームは救援陣の乱調でサヨナラ負けを喫し、今季2勝目はならなかった。試合後は苦しむ救援陣に言及した。

試合後、大谷は6回を投げ切れたことに「こないだまで5回まででしたけど、また1ステップ踏めたのは良かったですし、ポストシーズンを前に最終的なステップを踏めたのはプラスなこと」とうなずいた。

一方で、課題の救援陣がこの日も乱調で自身の2勝目は消滅。チームもサヨナラ負けを喫した。救援陣が苦しむ現状に「ブルペン陣も一丸となってると思いますし、結果が出てない期間に関しては苦しいと思いますけど、それでも前半はブルペンのおかげで勝った試合がいっぱいある」と前半戦は救援陣に救われたと振り返った。

そして「打線に関しても最近、下位打線を中心にやっぱり粘り強く得点するゲームが増えていると思うので、ポジティブな部分もあるし、少しうまくいってない部分もあると思うので、あと少し、皆で頑張りたい」とレギュラーシーズン残り5試合、総力戦を誓った。