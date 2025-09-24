読売３３３の開発に携わった野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングの清水康弘氏が、プロの目線で、誕生までの経緯や指数の特徴を語ります。

読売新聞が新しく株価指数を作るなら、「等ウェート」がいい。私がそう思ったのは、単に日本ではまだあまり知られていない、新しい計算方法だったから、というだけではありません。等ウェートは、計算がシンプルでわかりやすいのです。広く皆さんに知ってもらうには、「わかりやすさ」は、とても重要です。

等ウェートは、その名の通り、すべての構成銘柄を同じウェート（比率）で組み入れる手法です。１０銘柄で構成する指数なら、企業規模や株価に関係なく、すべて１０％ずつ。「読売３３３」は３３３銘柄で構成されているので、約０・３％ずつです。わかりやすいですよね。

銘柄の選び方もシンプルにしました。まず、国内のすべての上場銘柄から、よく売り買いされている（平均売買代金が高い）銘柄を上位５００位まで選び、さらにそこから浮動株時価総額の上位３３３位を選んでいます。流動性があって、一定の企業規模がある銘柄が選ばれるので、この３３３銘柄で十分、日本経済の動きをきちんと捉えられると考えました。

日本では圧倒的な知名度をもつ「日経平均株価（２２５種）」は、原則として構成銘柄の株価を平均する「株価平均」という方法です。そして、やはり日本ではよく知られた「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、時価総額に応じて構成比率を決めるというやり方です。

読売３３３は、これまでとは違う、いわば「第３の手法」による株価指数です。シンプルでわかりやすい上に、日本ではまだ普及していない。ちょうど日本でここが「空席」になっていたのは、ラッキーでした。

しかし、等ウェートがそんなに良いなら、なぜこれまであまり使われてこなかったのでしょうか。そこには、「時代」が関係しているといえそうです。

株価は日々、変わるので、最初はすべての銘柄を均等に組み入れていても、だんだん構成比率がずれてきます。このため、等ウェート型の指数は、定期的に均等比率に戻す「ウェート調整（リバランス）」を行います。すると、この指数に連動して運用される投資信託（ファンド）も、同じように比率を均等に戻すために各銘柄を売買する必要があります。ちょっとずれたら元に戻す、ということを繰り返す等ウェートの連動ファンドは、こまごまと売買が必要になるわけです。

日本株があまり売買されない、つまり流動性が低いときは、各銘柄の売買に大きなコストがかかります。そういった状況では、等ウェートは普及しにくい。しかし、ここ１０〜２０年の間に、日本株市場の流動性は大きく高まりました。売買コストをあまり気にしなくてもよい状況が生まれたことで、等ウェート指数が普及しやすい素地ができたといえます。

さらに、株価指数に連動したファンドで資産運用をする、いわゆる「インデックス投資」が投資家の皆さんの間で急速に広まったことも、大きな追い風になりました。今は、新しい株価指数の登場が、新しい投資の選択肢として注目される時代です。

わかりやすさと新しさ、そして「時代」の追い風を受けて、読売３３３は誕生しました。日本経済の新しい「ものさし」として、また新しい投資の選択肢として、どれだけ存在感を発揮できるか。ぜひ多くの方に注目していただければと思います。（取材・構成 市川大輔）

清水康弘（しみず・やすひろ）

野村ホールディングス傘下の資産運用サービス会社「野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング（ＮＦＲＣ）」のエグゼクティブ・クオンツアナリスト。株式市場の分析や指数の開発をしている。２００２年東大院修了後、野村証券入社。株式の投資戦略を考える業務に長く携わっている。