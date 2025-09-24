【ねこの手も借りたい】役には立たないけどほっこり。忙しいときに現れるねこの手
【ねこにこばん】ものすごい実力！ 猫に小判を与えるのは無益な使い方と思いきや／ねことわざ（1）
WEBアニメでも配信がスタートする『ねこむかしばなし』でおなじみのぱんだにあさんが展開するのは、ねこによるゆる〜い世界！
「情けは人のためならず」は情けが甘やかしになると言われるようになったり、「二の舞を演じる」は演じずに踏むようになったり…。昔から使われていることわざや慣用句が、時代と共に変わっていって本来のものとは違う意味になっても、ほとんどの人が気にも留めないことが多いですよね。
ゆるさを体現したような次世代のことわざ学習コミック、ぜひお楽しみください！
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねことわざ』から一部抜粋・編集しました。
■ねこの手も借りたい
「ねこの手も借りたい」とは、どんな手伝いでもしてほしいほど、多忙で人手不足であるという意味です。とはいえ、本当にねこが人間の仕事をこなしてくれるわけがありませんし、落ちた消しゴムを拾う…くらいのことも難しいですよね。でもあるんです。人間にはできないけど、ねこだからこそできるお手伝いが。
著＝ぱんだにあ／『ねことわざ』