ICExが、結成3周年を記念して神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホールでのワンマン公演『ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”』を2026年3月22日に開催する。

（関連：【映像あり】ICEx、結成3周年記念に開催するパシフィコ横浜公演『ICEx School』ティザー）

本公演は、グループ最大規模のスケールで行い、結成3周年の感謝を伝える公演となる。さらに、新曲が10月16日よりスタートする草川拓弥主演のカンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』主題歌に決定。本楽曲は、これまでのICExとは一味違う、ダークでスリリングなアップナンバーに仕上がっているという。

くわえて、グループ初の冠番組となる『愛されICExの作り方』（BSフジ）がレギュラー放送決定。10月からスタートする本番組は、様々な“愛”をテーマに挑戦するなかで、メンバーの素顔や成長も楽しめる内容となっている。

『ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”』のチケットは、ICEx公式ファンクラブ『ICEx COOLer BOX』会員向けの最速先行が現在受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）