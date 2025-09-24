「台風20号（ブアローイ）」が発生

気象庁によりますと、きょう（２４日）午前３時、カロリン諸島において、熱帯低気圧が台風第２０号になったということです。台風は正午現在、フィリピンの東を１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで、中心の南西側４４０キロ以内と北東側３３０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予測は【画像①】の通りです。

「台風20号」今後の進路は？

台風の中心は、



あす（２５日）正午にはフィリピンの東

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



あさって（２６日）午前９時にはフィリピンの東

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



２７日午前９時には南シナ海

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



が予想されます。

「台風19号」日本列島から離れる？

気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２４日）正午には日本のはるか東にあって、時速10ｋｍで東に進んでいます。



中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルとなっています。



今後の進路予想は【画像②】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

台風の中心は、



あす（２５日）正午には日本のはるか東

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（２６日）午前９時には日本の東

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



２７日午前９時には日本のはるか東

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



２８日午前９時には日本のはるか東

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



このあと台風は温帯低気圧に変わり



２９日午前９時には日本のはるか東

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



が予想されます。

「台風18号」はどこに？

気象庁によりますと、非常に強い台風１８号は、きょう（２４日）正午には南シナ海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。



中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルとなっています。



今後の進路予想図については【画像③】の通りです。

台風18号 今後の進路は？

台風の中心は、



あす（２５日）午前０時には、強い台風になり、華南

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あす（２５日）正午には、華南

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



あさって（２６日）午前９時にはベトナム

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル



が予想されます。

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像④～⑪】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。