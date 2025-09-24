2011年にスタートし、今年4月で15年目を迎えた日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:35 生放送）。

10月の水曜マンスリーゲストとして井森美幸の出演が決定！10月の毎週水曜日のスタジオに登場する。

芸歴40年の井森は、1984年「第9回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリに輝き、1985年春にアイドル歌手としてデビュー。デビュー以降、全国的な人気と知名度を獲得し多くのバラエティー番組で活躍。2008年には地元の群馬県公認のぐんま大使に就任。

そんな井森が、水曜では日本を代表する定番観光地を舞台に、まだ多くの人に知られていない“新しい魅力”を徹底調査！築地や東京スカイツリー周辺など誰もが知る名所に隠された、意外な発見や旬のスポットを深掘りする。

