ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所®は、2025年5月20日～7月17日の期間で、管理職531名を対象に「管理職意識調査」を実施し、回答者のうち課長クラス以上の管理職の「部下育成」に焦点を当てた結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

評価者としての最大の課題「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」

課長クラス以上の管理職（以下「管理職」と記載）は、部下を評価する際、評価者としてどのような課題を抱えているか質問した。

「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」と回答した割合が27.9%と、最大の割合になった。次に、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」が27.0％、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」が25.2％となった。

新任管理職は「部下に嫌われたくない」、幹部候補は「極端な評価をつけることへのためらい」が突出

新任管理職(1～3年目の課長クラス) では、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」の割合が28.8％と最多、次に「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」が25.8％、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」「部下に嫌われたくないために、厳しい評価から逃げている」が同率で23.5％と続いた。

「部下に嫌われたくないために、厳しい評価から逃げている」の回答は、他のステージよりも10ポイント以上高く、「会社の評価基準を十分に理解せず、評価している」（12.1%）は、他のステージより2倍以上高い回答割合になった。

ベテラン管理職（4年目以上の課長クラス） では、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」の割合が27.9％で最多、次に「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」（26.1％）、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」（22.5％）と続いた。

幹部候補（部長クラス） では、「チーム内で極端な評価をつけることをためらってしまう」の割合が35.7％と最多、他ステージと比べて突出していた。次に、「評価時、一人ひとり十分に時間をとることができていない」（27.6％）、「評価の期間全体で評価せず、直近の部下の状況に引きずられてしまう」（23.5％）と続いた。

部下への理解、ステージが上がるにつれ「改善すべき課題や短所」「言葉・行動における特徴」が高まる

管理職が部下について理解していることを複数回答で質問したところ、

新任管理職(1～3年目の課長クラス) は「部下の現状の業務領域」と59.8％が回答し、最多となった。次に、「部下の成果およびその変化」が51.5％、「改善すべき課題や短所」が50.0％と続いた。「部下のキャリア志向（将来なりたい姿）」「求める人材像に近づくために任せるべき業務領域」「部下の情意（思考・感情・態度）における特徴および変化」は、他のステージに比べて低い点が特徴的であった。

ベテラン管理職（4年目以上の課長クラス） では、「部下の現状の業務領域」が58.6％と最多、次に「部下の成果およびその変化」「改善すべき課題や短所」が同率で55.0％と続いた。

幹部候補（部長クラス） では、「改善すべき課題や短所」「部下の言葉・行動における特徴および変化」がともに56.1％と最多、次に「部下の現状の業務領域」が52.0％、「部下の成果およびその変化」が51.0％と続いた。

部下へのフィードバック、半数以上が「躊躇したことがある」と回答

部下がいる管理職に、フィードバックすることを躊躇(ちゅうちょ)したことがあるかと質問したところ、半数以上が「はい」と回答する結果となった。

部下へのフィードバックを躊躇した理由、1位は「部下の反応が不安」、半数以上が回答

部下へのフィードバックを躊躇したことがある管理職へ、その理由を質問した結果、「部下の反応に対して不安があるから」と回答した割合が54.2％と最多となった。次に、「適切な伝え方がわからなかったから」（34.7％）、「自分が本当に正しいか自信がなかったから」（28.9％）と続いた。

フィードバックを躊躇する理由「部下の反応が不安」が2年連続増加し、初の半数超え

部下へのフィードバックで躊躇した理由をステージ別・経年別に比較した。

新任管理職(1～3年目の課長クラス) では「部下の反応に対して不安があるから」が6割超となり、ベテラン管理職よりも14.5ポイント高くなった。次に、「適切な伝え方がわからなかったから」（37.0％）、「自分が本当に正しいか自信がなかったから」（35.6％）が続いた。「部下の反応に対して不安があるから」「自分が本当に正しいか自信がなかったから」は、他のステージと比較して最大の割合となった。

ベテラン管理職（4年目以上の課長クラス） では「部下の反応に対して不安があるから」（48.5％）が最多、次に「適切な伝え方がわからなかったから」（33.3％）、「自分が本当に正しいか自信がなかったから」（30.3％）と続いた。

幹部候補（部長クラス） では「部下の反応に対して不安があるから」（54.9％）が最多、次に「適切な伝え方がわからなかったから」（39.2％）、「もう少し様子を見てからでも良いかと思ったから」（27.5％）と続いた。「適切な伝え方がわからなかったから」の回答は、他のステージと比較して最大の割合となる。

次に、2023年から3年間、各年度の管理職の回答を見たところ、「部下の反応に対して不安があるから」は3年連続でトップであった。さらにその回答割合は連続で増加しており、今年は初めて半数を超える結果となった。

離職防止への取り組み「業務量の負荷の調整」「感謝やいたわりの言葉がけ」が多い

部下の離職防止のためにどのようなことに取り組んでいるかを質問した。

新任管理職(1～3年目の課長クラス) は「業務量の負荷の調整」が55.3％と最も多く、次に「感謝やいたわりの言葉がけ」が50.0％と続いた。

ベテラン管理職（4年目以上の課長クラス） では、「感謝やいたわりの言葉がけ」が46.8％と最も高く、次に「業務量の負荷の調整」が44.1％と続いた。

幹部候補（部長クラス） では、「業務量の負荷の調整」が最も高く、53.1％となった。次いで「感謝やいたわりの言葉がけ」が46.9%、「期待や果たしてほしい役割の伝達」が41.8%と続き「期待や果たしてほしい役割の伝達」は他ステージより10ポイント以上高くなった。

調査概要 ■調査対象者：ALL DIFFERENT株式会社が提供する管理職向け研修の受講者

■調査時期：2025年5月20日～7月17日

■調査方法：Web・マークシート記入式でのアンケート調査

