BABYMONSTER最新MINI ALBUM『WE GO UP』トラックリストポスターを公開

BABYMONSTERが、2nd MINI ALBUM『WE GO UP』のトラックリストポスターを公開した。

■「WE GO UP」「PSYCHO」「SUPA DUPA LUV」「WILD」の計4つのトラッククレジットを公開

23日、YGエンターテインメントは公式ブログに「BABYMONSTER-2nd MINI ALBUM[WE GO UP] TRACKLIST POSTER」を掲載。タイトル曲「WE GO UP」「PSYCHO」「SUPA DUPA LUV」「WILD」の計4つのトラックのクレジットが初めてベールを脱いだ。

これまでBABYMONSTERの音楽的完成度のために団結した作家陣が全員総出動した。CHOICE37をはじめとするDEE.P.K.カン.ウクジン.AiRPLAY.Diggy.LILG.LP.SonnyなどのYGプロデューサー軍団が意気投合し、「BABYMONS7ER」と「DRIP」で呼吸を合わせた海外作曲陣が力を加え、強大なシナジー効果を予感させた。

ベールを脱いだポスターは『WE GO UP』の音楽世界を推察させるヒントになった。スカイラインと電話ブース、消火栓などのオブジェが荒々しくも洗練された雰囲気を醸し出し、ノイズの入った白黒トーンと交差したネオンカラーは節制されたように華麗なムードを倍加し、彼らが新しく見せるコンセプトに対する好奇心を高めた。

BABYMONSTERの2nd MINI ALBUM『WE GO UP』は10月10日13時に発売される。（日本国内は10月11日発売）同名のタイトル曲「WE GO UP」は強烈なエネルギーを盛り込んだヒップホップ基盤曲で、より高いところに飛翔するという抱負を込めた。ここに強いインパクトの「PSYCHO」、ヒップホップ感性を加えたスロー曲「SUPA DUPA LUV」、カントリーダンス曲「WILD」など多彩なジャンルのトラックが音楽ファンの心をつかむ見通しだ。

■リリース情報

2025.09.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※韓国発売は10月10日

■関連サイト

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/

■【画像】2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE告知