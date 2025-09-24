Snow Manの深澤辰哉が、9月23日22時より放送された、Snow Man宮舘涼太の単独MC番組『黄金のワンスプーン！』（TBS系）に出演。

【写真＆動画】深澤辰哉が宮舘涼太の『黄金のワンスプーン！』で友人・磯村勇斗の誕生日をお祝い①～⑧

この日のゲストである磯村勇斗の誕生日を祝うためのパーティー準備の様子や、深澤と磯村のツーショットが、番組公式Xで公開された。

■宮舘涼太の単独MC番組『黄金のワンスプーン！』に深澤と磯村が出演

同じ大学の同級生だった深澤と磯村。コックコート姿のふたりが、バースデイケーキ＆手紙を囲んで顔を寄せ合いピースするツーショットが公開されている。

「いそふかコンビ最高」「ふたりのやり取りが楽しかった」「磯様お誕生日おめでとう」「ケーキが（Snow Manがブランドキャラクターの）不二家だ！」などといったファンの声が続々と到着。

宮舘・深澤・磯村・フットボールアワー後藤輝基のバースデーパーティ集合ショットも公開されている。

ここに至るまでの「誕生日パーティー準備」も、公式Xでは1～6までポストしている。

「誕生日パーティー準備」1は、サツマイモ畑を背に、蝶ネクタイ姿の宮舘・磯村・後藤と、そこにサプライズ登場した深澤が並んだ4人ショット。

「誕生日パーティー準備」2は、「サツマイモ様にもごきげんよう。我らが舘様の愛され食材たちと向き合っている麗しいお姿を」と添えられた、笑顔で芋掘りをする宮舘の姿。これに「舘様かわいい」「エレガントスマイル最高」などといったファンの声が殺到。

「誕生日パーティー準備」3には、宮舘・深澤・磯村・後藤がコックコート姿で調理するソロショットを掲載。スプーンを持ち味見をしようとしている宮舘、ゴキゲンでコショウを振っている深澤、ふたりとも口がとんがっており「同じ口w」「口がかわいい」とファンは絶賛。

「誕生日パーティー準備」4はサツマイモ畑で撮影された動画。「痒いところはないですか」とまるで美容院のようにやさしくサツマイモの土をはらっていく宮舘の様子や、サプライズで農家の人になり切った深澤が宮舘を見守る様子が映し出されている。

「誕生日パーティー準備」5も動画になっており、市場で蝶ネクタイ姿で焼きウニを堪能する深澤＆磯村が「おいしいな」「困ったな」「これから（自分たちも料理を）作らなきゃいけないんだよ」と、あまりのおいしさに困って笑ってしまう、仲良し感満載のシーンが収められている。

そして「誕生日パーティー準備」6の動画は、撮影後に改めて磯村の誕生日をお祝いしたシーン。「33 HAPPY BIRTHDAY」を背に、みんなで歌ってケーキのろうそくを消すが、後藤は「ちょっと前の俺の誕生日、これなかったで」とグチる。すると深澤は「俺知らないよ！」と言い、宮舘は「多分その月俺会ってない」としらばっくれる！？というちゃっかりな展開を見せていた。

■深澤＆磯村のツーショット

■磯村の誕生日をお祝いするバルーンを背にした4人ショット

■サツマイモ畑を背にした宮舘・深澤・磯村・後藤

■宮舘の麗しい芋掘りショット

■宮舘と深澤の口にも注目！4人の料理シーン

■宮舘のやさしすぎる芋掘り動画

■市場で焼きウニを堪能する深澤＆磯村の仲良しムービー

■全員で歌って磯村の誕生日をお祝い