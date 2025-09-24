ア・リーグ西地区首位のマリナーズは23日（日本時間24日）、本拠地T-モバイルパークでのロッキーズ戦に4－3で勝利。新戦力のジョシュ・ネイラー内野手が値千金の逆転適時打を放って終盤に逆転。3年ぶりのポストシーズン進出を決めた。

また同日、2位のアストロズが敗れたため、マリナーズのマジックが「1]に。早ければ、明日にも2001年以来の地区優勝が決まる。

■トレード期限で課題の打線を強化

マリナーズはこの試合終盤までリードを許すも、新戦力のネイラーが活躍。2点ビハインドで迎えた8回裏、2死満塁から走者一掃の3点適時打で一挙逆転。この試合初めてリードを奪うと、最終回は守護神のアンドレス・ムニョス投手が締めて逃げ切り。4－3で逆転勝利を飾り、2022年以来となるポストシーズン進出を決めた。

また、マリナーズは24年ぶりの地区優勝も目前に。前回の地区優勝は、イチロー氏がメジャーデビューを果たした2001年が最後。“愛弟子”ロドリゲスを中心に、57本塁打のカル・ローリー捕手など投打で生え抜き選手たちが躍動。歓喜の瞬間に向かって突き進んでいる。

球団史上初のワールドシリーズ進出、世界一達成にも大きな期待が集まっている。

