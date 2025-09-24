24日14時現在の日経平均株価は前営業日比31.88円（0.07％）高の4万5525.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は740、値下がりは819、変わらずは55。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を169.16円押し上げている。次いで東エレク <8035>が41.53円、任天堂 <7974>が11.82円、スズキ <7269>が9.32円、ＫＤＤＩ <9433>が8.91円と続く。



マイナス寄与度は68.07円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が48.62円、ＴＤＫ <6762>が27.1円、リクルート <6098>が21.78円、日東電 <6988>が14.35円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、機械、鉱業、非鉄金属と続く。値下がり上位にはガラス・土石、サービス、保険が並んでいる。



※14時0分14秒時点



