Image: Google

検索窓がAI窓に。

「独禁法違反であわやChrome部門売却か」と危ぶまれていたGoogle（グーグル）。今月2日アメリカの地裁が下した是正命令に、Chrome売却が盛り込まれなかったことを受け、GoogleはさっそくAIモリモリのChrome新バージョンを発表しました。早っ。

AIが自動的にタスク代行

とりあえず米国のみですけど、すでに利用可能なAndroid版を皮切りにMac版、Windows版、iOS版も近日リリース予定。導入後はブラウザとAIエージェントのあらゆるシーンにGoogle独自のAI「Gemini」が統合され、自分でリンクを押さなくても、AIが勝手に必要なリンクを踏んで、簡単なタスクまで代行してくれるようになります。

GIF: Google

タスク代行に関しては、デモみたいにブラウザ右上の光のアイコンを押すとAIアシスタントが起動して、ここに質問を入力すれば、あとは同じ1つのページにいるだけで新規のタブが開いて、訪問先のページから情報を拾ってきて比べてくれます。もう複数のページを行ったり来たりする必要はありません。

これができると旅行のプラン組みもシンプルになるとGoogleはいってました。飛行機やホテル、遊びの予約でタブがいっぱい開きますからねー。あれをひとまとめにできるのは便利そう。

あと今回のブラウザのAI化で一番気になるのは、「エージェント代行ブラウジング」です。これは複数のステップが要求される作業も、Geminiが代行して遂行してくれるというもの。

デモを見ると、Geminiのエージェントがメールに記載の買い出しリストを元に、買い物サイトのInstacartで必要な食材をどんどんカートに放り込んでくれちゃってます。ひゃ〜。

GIF: Google

連動性もアドバンテージに

ある意味怖いって思ったけど、 購入やメール送信といった危ういタスクをこなす際には、いったん立ち止まってユーザーに確認を求めてきます。必要ならそのとき手動で変更を加えることもできるので、その面では安心とのこと。

また、Google曰く、買い出しはバックグラウンドで処理されるので、ユーザーはウェブを普通に閲覧し続けることができるんだそうな。

OpenAIなどの他社もエージェント代行ブラウジングは発表してますが、評価はまちまち。ChatGPTエージェントは月額20ドル（約3,000円）の有料ですし。Geminiエージェントがあれもこれも全部無料になるかはまだわからないけど、GeminiにあってOpenAIにない部分もあるので（ブラウザに初期設定で導入されることなど）、その差がどう出るか、ですよね。

ChromeにはGoogleのほかのAI機能も初期設定で導入されるので、カレンダーやMap、YouTubeなどのGoogleアプリにもGeminiならアクセスできちゃう。

となると会議の日程を調整したり、位置情報を確認したり、動画から必要なコメントを検索したり、動画の要約を生成したりもブラウザのAIからできるし、過去見たWebページまで探せるので断然有利って気がします。

GIF: Google

Googleプラットフォーム＆デバイス部門上級VPのRick Osterloh氏はこう述べています。

「本当に役立つテクノロジーを生み出すことが、GoogleのAI開発のビジョン。世界をリードするモデルを駆使して多数のプロダクトに改変を加えており、わけてもChromeは世界数十億人の暮らしにわれわれのビジョンをお届けする格好の場です。 Webを最大限活用するお手伝いをできるようにブラウザも変えていっており、ほんの数年前まで実現可能とは夢にも思わなかったような手法も現実になっています」

独禁法違反で事業分割が言い渡される事態は逃れたものの、検索＆ブラウザの圧倒的市場シェアをバネに自社のAI機能に囲い込みを図ろうとする姿勢はモノポリーそのもの。そう感じてしまいました。