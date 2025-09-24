タレントの藤本美貴（40）が23日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。庄司家での兄弟げんかをピタッと止める方法を明かす場面があった。

この日は「子どもはどんなことに悩んでいる？」をテーマに放送する中、子どもの兄弟げんかの話題に。13歳・長男、10歳・長女、5歳・次女の3児のママである藤本は「下2人は結構取り合いとかしがちだけど、“もうやめられた方が上だね”って言う。2人ともやめたり、引いたりするから、結構使ったりする」とし、けんかがピタッと止まると明かした。

これに、横澤夏子は「自分が上になりたいっていう。“偉いよ”っていうことなんですね。結局なんか勝ちたいというか、いい子に思われたいみたいな」と感心。藤本は「“負けたくない”っていう。“やめられる、無視できるのは強いからだよ”って言って」とした。

横澤は「確かに。相手にしないっていう」と納得。藤本は「そうそうそう。“強いからできるんだよ”って。“どっちが上なのかな”って言って。ちょっと大きくなったらね、理解できる」。

横澤も「確かに子供が求めているものですよね。“上になりたい”って。“どっちが上かな？”なんて言ったことなかった」と驚いていた。