モデルの長谷川潤（39）が24日に都内で行われた「花王新ヘアケアシリーズ発表会」に出席。子育てで気を付けていることを明かした。

2011年6月に一般男性との結婚を発表。19年に離婚し、21年に再婚。2人の子供を育てるママでもある。

現在、米・ハワイと日本を行き来する生活。子育てで「言葉で愛情の表現だったり、それを行動で見せる愛情表現だったり、あとちゃんと時間をきちんと過ごす、クオリティタイム」を大切にしていると説明。「子供たちは少しずつ離れていって自分なりの歩む道をいってるので、それをサポートとガイドしながら応援していけたらなと思っています」と母の顔をのぞかせた。

子供達にたくさんの愛をそそぐ長谷川。一緒に過ごす時間が最高のご褒美だ。「子供たちに世界を知りたいっていう気持ちが強くあるので、いろんな国があって、いろんな文化があって、食べ物があって考え方があることを肌で感じさせたいな」と願った。

10月3日より放映開始の新CMでは12歳の実娘・アイヴォリーちゃんと初共演。オファーを聞いたときは「娘との共演ってちょっと違うと思う」とためらいも、担当者からの熱い思いを受け取り「これなら一緒に共演してもすごく意味のあるプロジェクトになるんじゃないかな」と決断。娘の成長を感じる撮影となったようだ。