（ＣＮＮ）トランプ米政権は、国連総会出席のためニューヨークを訪れているイラン代表団について、コストコのような会員制量販店や高級品店での買い物は許さないと発表した。

米国務省のトミー・ピゴット報道官は２２日、イラン代表団が移動できる範囲についても、「公務目的で国連本部へ行き来するために厳密に必要な区域」に限定するとした。米政府は過去にもイラン代表団の移動を制限したことがある。

同省は官報に掲載予定の通知の中で、ニューヨーク駐在の外交官も含めてイラン政府関係者がコストコやサムズクラブといった会員制量販店の会員となって買い物をするためには、許可を得る必要があると告知した。

今回の禁止令には、厳格な制裁の対象となっているイランで購入できない商品の買いだめを阻止する狙いがある。

イラン代表団は、時計や皮革製品、宝飾品、電子機器など１０００ドル（自動車の場合は６万ドル）以上の「高級品」を購入する場合も許可を得る必要がある。

「イラン国民が貧困やインフラの崩壊、水や電力の不足に苦しんでいるのに、イラン政権がエリート聖職者にニューヨークで買い物ざんまいさせることは許さない」とピゴット報道官は強調している。

イラン代表団の移動制限に加えて、トランプ政権はパレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長らのビザ発給も拒否。このためパレスチナ代表団は、２２日に国連本部で開かれた２国家解決について話し合う会議に出席できなかった。