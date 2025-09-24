出馬会見で「詐欺師」と批判された進次郎氏、“女石破”と揶揄される高市氏…総裁選有力者の「現在地」

９月22日、自民党の新総裁を決める戦いの幕は切って落とされた。

本命視されるのは小泉進次郎農水相（44）と高市早苗前経済安保相（64）。両者を軸に、林芳正官房長官（64）と茂木敏充前幹事長（69）、小林鷹之元経済安保相（50）の５人の候補がしのぎを削る。小泉氏は出馬会見において、自民党の立ち位置を「事実上、野党に近い」と指摘し、こう語った。

「野党と真摯に協議をしていき、野党に政策協議を呼びかけ、政権連立のあり方の議論も積極的に行う」

今回の総裁選はこれまでとは決定的に異なる点がある。昨年の総選挙、７月の参院選で自民党は大敗し、結党以来、初めて衆参共に少数与党となった。『自民党総裁＝内閣総理大臣』の構図ではなくなり、首班指名選挙で野党が分裂しなければ総理になれず、野党の協力なしに法案の１つも国会で通せなくなったのだ。

この状況下で求められる条件に「野党と近い」も含まれることとなる。各候補の出馬会見でも連立拡大への質問が飛ぶ異例の会見となった。

「躍進著しい参政党との連立を報じられることもあるが、衆議院議員が３名と少なく補完勢力とならない。政策を考えれば、大まかに合致できるのは日本維新の会か国民民主党となる。自民党の総裁選で各候補が野党とのパイプを誇示する時代が来ようとは」（全国紙政治部記者）

「他候補と差別化にならない」

不利と目されているのが、高市氏だ。高市氏は酒席を好まず、議員宿舎で資料を読み込み、政策を考える学者肌で、党内で『女石破』と揶揄される。

「人付き合いが苦手で、前回の総裁選の敗北を経て、党内の仲間作りに励むようになったが、野党とのパイプといっても日本維新の会の国対委員長の遠藤敬氏（57）くらい。ただ、遠藤氏は前回９人出馬した総裁選で『石破氏以外の８人とは飲んでいる』と異色な野党国対で、人付き合いが良すぎて他候補と差別化とならない。人付き合いが苦手な石破氏でも立憲民主党の野田佳彦代表（68）、日本維新の会の前原誠司前共同代表（63）との直のパイプはあり、赤坂宿舎で党首同士がサシで秘密裏に会合し、苦しい国会運営を裏で回していた」（旧石破派衆議院議員）

高市氏は与党の一角である公明党からも不安視されている。公明党の斉藤鉄夫代表（73）が石破氏の辞任会見直後の７日に「保守中道路線の理念を持った方でなければ連立を組むわけにいかない」と自民党総裁選に注文をつける異例の事態となった。

「19日の出馬会見で野党との連携について質問が及ぶと、児童ポルノ法案改正で公明党と協力し合ったことに触れ、『自公が基本中の基本』と持ち上げた。また『基本政策が合致する野党と連立政権を組むことを考えたい』とし、国民民主党の看板政策の『年収の壁』を引き上げる政策も掲げた。さらに維新の会が連立の条件としている副首都構想に対しても『首都機能をバックアップする体制を構築する』と両党に政策で秋波を送ったが……」（前出・記者）

高市氏同様、もしくはそれ以上に総裁選レースの先頭を走る進次郎氏。小泉陣営には、前回出馬した加藤勝信財務相（69）、河野太郎元外相（62）も支援を表明。22日の出陣式には代理を含め92名の国会議員が姿を現した。出陣式後、野田聖子氏はこう語った。

「一年前は選対に若い人が多かったけど今回はおじさんが増えて、おばさんの私の『ぼっち感』がない。雰囲気はとてもいい」

前回は国会議員票で圧倒するも、討論会を重ねる度にメッキが剥がれ、党員の支持が広がらず３位に沈んだ。20日の出馬会見でも進次郎氏は記者との質疑応答となるとカンペに目を落とす所作が多く見られた。ペーパーも用意せずに目線が下に落ちない林氏や小林氏らと比べると劣るのは否めまい。

「発信力は図抜けているが、討論の弱さが課題だ。昨年の出馬会見で『知的レベルが低い』と指摘され、今年も同じ記者から『詐欺師だ』と問われ、『その論理で私を詐欺師と呼ぶなら候補すべてが当てはまる。厳しい目を向けられていることを自覚します』と笑顔で切り返し、会場を沸かすも、自分で政策を作ってこなかったので政策論争で弱さを露呈する。

前回、目玉政策として掲げた選択的夫婦別姓を取り下げるなどエッジの利いた政策を捨て安全運転に徹している。『自民党をひとつに』『党内融和』というフレーズで論争を避ける作戦だろうが、前回同様に討論で失速する可能性をはらむ」（前出・記者）

「派閥政治と長老支配が露呈しただけ」

後見人の菅義偉副総裁は「進次郎を総理にする」と公言する。その菅氏は安倍政権で官房長官を務め、維新の会、公明党など政財界に独自の人脈を張り巡らせている。

「菅氏の当初の目論見では林長官にトップに立ってもらい、進次郎氏には幹事長か官房長官で育成することを考えていた。この育成案は石破総理も乗っていたが……進次郎氏が出馬に前向きで、また林長官も能力には問題ないが、知名度が振るわない。このまま高市氏に政権を奪われるのを避けたかった」（前出・議員）

夜のニュース番組には各候補が出演し、総裁選関連の報道で埋められている。しかし、思惑通りに自民党の支持が回復するのだろうか。政治ジャーナリストの角谷浩一氏がこう切る。

「野党との近さをPRするのが変わった程度で、『解党的出直し』と各候補が刷新感を口にするも、やっていることは首相経験者に『詣でる』ことや国会議員を集めて『数は力』を誇示している。今回の総裁選でも派閥政治と長老支配の古い体質が露呈している。これを見せられた国民は、自民党の何が変わったと思うのか」

旧態依然としたままどこかの野党と連立拡大をしても、いずれ比較第一党の地位も失うだけだ。

取材・文：岩崎大輔