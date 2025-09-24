⼩林由依＆茅島みずきら「TGC北九州2025」出演決定 メインアーティストも追加発表
【モデルプレス＝2025/09/24】10月11日に西日本総合展示場新館にて開催される「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（TGC北九州2025）より、出演者が追加発表された。
【写真】小林由依「櫻坂46卒コン」肩出し衣装でスタイル際立つ
ゲストモデルとして、小林由依、茅島みずき、松本麗世、村瀬紗英の出演が決定。松本は、TGC北九州初登場となる。また、ゲストにはTGC北九州初登場・のせりんの出演が決定した。
さらに、メインアーティストとして、TGC初登場となるK-POPガールズグループ・FIFTY FIFTYが追加決定。オープニングアクトには、FRUITS ZIPPERらが所属するアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」からのアイドルデビューを目指し、九州エリアを中心に活動する次世代メンバーで、現在は福岡県出身の有村心晴、門倉彩花、森野めね、そして大分県出身の松田奈々の4人が所属するKAWAII LAB. SOUTHによる世界初パフォーマンスと、新メンバーの初お披露目が決定した。（modelpress編集部）
イベント名称：TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：TGC北九州2025）
開催⽇時：2025年10⽉11⽇（⼟） 開場12：30 開演14：00 終演18：30（予定）
会場：⻄⽇本総合展⽰場新館（〒802-0001 福岡県北九州市⼩倉北区浅野3-8-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池⽥美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川⼝ゆりな、河村ここあ、菊池⽇菜⼦、⼩林由依、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、松本麗世、MINAMI、村瀬紗英、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他※50⾳順
モデル：阿部桜々、有坂⼼花、⽯川翔鈴、⼩國舞⽻、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、⾕⽥ラナ、中川紅葉、福⼭絢⽔、みりちゃむ 他 ※50⾳順
ゲスト：⽯川愛⼤、今井暖⼤、午前0時のプリンセス、⼩宮璃央、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、のせりん、樋⼝幸平、⽇向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、⼭中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50⾳順
メインアーティスト：DXTEEN、FANTASTICS、FIFTY FIFTY、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:I、WILD BLUE 他 ※50⾳順
オープニングアクト：ONSENSE、KAWAII LAB. SOUTH、KOGYARU（のあぴ、もあ、ゆなち、らら、りゅあ）、@onefive
MC：ウエンツ瑛⼠、宇垣美⾥ 他 ※50⾳順
