木村了、37歳誕生日に家族ディナーへ プラベショット公開「可愛いパパ」「幸せそう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の木村了が23日、自身のInstagramを更新。37歳の誕生日を迎え、家族とのディナーの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】木村了、家族ディナーでのプラベショット
木村は「37歳になりました。これまで沢山の方々、家族に支えられながら成長させて頂きました」と感謝の気持ちを表し、「これからも木村了を宜しくお願い致します」と今後への意気込みをつづった。写真では、レストランでピースサインをする笑顔の木村の姿や、「パパ 誕生日おめでとう」とメッセージが書かれたデザートプレートが写されており、家族との温かい誕生日ディナーの様子が確認できる。
この投稿に、ファンからは「可愛いパパ」「幸せそう」「誕生日おめでとうございます」「家族との時間が素敵」「美しくてかっこいい」「家族仲良しなの伝わる」といった声が上がっている。
木村は、2016年3月に女優の奥菜恵と結婚。奥菜は、2009年に再婚した同い年の会社員男性との間に2人の娘をもうけるも、2015年に離婚していた。（modelpress編集部）
