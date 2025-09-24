上戸彩、長女からの言葉で仕事スタイル変化「え？仕事していいの？みたいな」
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の上戸彩が、9月24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。出産後に仕事のスタイルが変化した理由を明かした。
【写真】上戸彩、美スタイル際立つ衣装姿
今回、16年ぶりに同番組に登場した上戸。3人の子供が生まれての変化を問われると、「（子育てについては）自分が見れるもの全部見たいと思った。両親が共働きで結構、兄と生活をして寂しい思い出もあったので自分ですべて見たいと思った」と自身の過去を振り返り、子供が生まれた当初感じていたことを語った。
しかし、長女から「ママもっと働いて」「なんでママもっとテレビ出ないの？」と言われたことがきっかけで「『え？仕事していいの？』みたいなところから、ちょっとずつ仕事のスタイルを変えていった」と仕事のスタイルが変化した理由を告白。長女について「化粧して帰るとすごい喜ぶんですよね。目をキラキラさせて帰ると『今日化粧してるね〜』って。あと『今日こういう仕事があったよ』と言うとすごい喜んでくれる」と上戸の仕事を応援していると明かしていた。
また、3人の子供を出産し「やっと人に甘えられたり、自分の苦手分野・得意分野がはっきりしてきたので、人に任せるところと、自分がやりたいところがはっきりしてきました」とも話していた。
上戸は、EXILE HIROと2012年9月14日に結婚。2015年8月に第1子、2019年7月に第2子、2023年6月22日に第3子の出産を発表した。（modelpress編集部）
