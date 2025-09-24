敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打無失点、8奪三振と力投した。しかしチームは9回に4-5でサヨナラ負け。ダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督は大谷に賛辞を贈りつつ、自軍の選手たちを称えた。

メジャー通算100試合目の登板だった大谷は、2回まで3者凡退の立ち上がり。3回、先頭トーマスの打席で、打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しを左手に受けヒヤリとさせたが、大事には至らず。その後、三振の山を築き、6回91球を投げ、5安打無失点、8奪三振無四球の好投でマウンドを降りた。

それでもドジャースは、ブルペン陣が期待に応えられない。7回、1点を失った2番手ドレイヤーの後を継いだ3番手のエンリケスが、代打デルカスティーヨに2ランを被弾し、4-3と1点差に。さらに、9回に5番手で登板したスコットが2個の四死球で走者を出すと、犠飛で同点に追いつかれ、最後はレフトへのサヨナラ適時打を許してまさかの逆転負けを喫した。

MLB公式のダイヤモンドバックス地元放送の試合後番組では、ロブロ監督の会見を中継。「オオタニの今季最高の投球だったと思う。選手たちはそれを相手にした。彼は集中していたね。難しい試合になるのは分かっていたから、少しでも勢いを引き寄せようとしたけれど、オオタニはそれを許してくれなかった」と大谷の投球を称賛した。

ダイヤモンドバックス打線はドジャースのブルペンを攻略して逆転勝ち。ロブロ監督は「相手がブルペンに切り替わってから、我々もすこし策略を立てて、選手たちがそれに応えてくれた。これこそ全てだ。重要な局面で活躍する必要がある」と、満足げに選手たちを称えていた。



（THE ANSWER編集部）