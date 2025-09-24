敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打無失点、8奪三振と力投。2勝目の権利を持って降板したが、チームは1点リードの9回に、タナー・スコット投手がサヨナラタイムリーを浴びて、4-5で敗れた。試合後、スコットは失意の胸の内を明かしている。

メジャー通算100試合目の登板だった大谷は、2回まで3者凡退の立ち上がり。3回、先頭トーマスの打席で、打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しを左手に受けヒヤリとさせたが、大事には至らず。その後、三振の山を築き、6回91球を投げ、5安打無失点、8奪三振無四球の好投でマウンドを降りた。

それでもドジャースは、ブルペン陣が期待に応えられない。7回、1点を失った2番手ドレイヤーの後を継いだ3番手のエンリケスが、代打デルカスティーヨに2ランを被弾し、4-3と1点差に。さらに、9回に5番手で登板したスコットが2個の四死球で走者を出すと、犠飛で同点に追いつかれ、最後はレフトへのサヨナラ適時打を許してまさかの逆転負けを喫した。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」試合後番組内で放送されたロッカールーム内での囲み取材でスコットは、「1人目を出して、2人目も歩かせて、自分をかなり厳しい状況に置いてしまった。思い通りの投球ができなかった」と制球の乱れを反省。「外野にも大きなフライを打たれた。最初の2人を出したことで悪い状況になってしまった。それが難しい状況を作り、うまく投げ切れなかった」と淡々と語った。

「（2人ランナーを出してからは）これ以上ランナーを出さないようにと思っていた。自分が思った通りにうまくいかなかった」と、繰り返し四死球を悔やんだスコット。「こんなことが起きて最悪だ。勝てる試合だった。自分のせいだ」と、無表情で肩を落とした。

パドレスから加入した今季は、開幕当初からクローザーをつとめたが、59試合登板で防御率4.91と安定しない投球が続いている。勝負のポストシーズンに向けてスコットは、「今日のことは最悪だったけど、もうそれは今日で終わる。明日は新たな1日だ」と、必死に前を向いていた。



