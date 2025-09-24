敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打無失点、8奪三振と力投した。しかしチームは9回に4-5でサヨナラ負け。米記者はブルペンの主力を批判している。

メジャー通算100試合目の登板だった大谷は、2回まで3者凡退の立ち上がり。3回、先頭トーマスの打席で、打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しを左手に受けヒヤリとさせたが、大事には至らず。その後、三振の山を築き、6回91球を投げ、5安打無失点、8奪三振無四球の好投でマウンドを降りた。

それでもドジャースは、ブルペン陣が期待に応えられない。7回、1点を失った2番手ドレイヤーの後を継いだ3番手のエンリケスが、代打デルカスティーヨに2ランを被弾し、4-3と1点差に。さらに、9回に5番手で登板したスコットが2個の四死球で走者を出すと、犠飛で同点に追いつかれ、最後はレフトへのサヨナラ適時打を許してまさかの逆転負けを喫した。

X上では米記者が次々と速報。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は「ヘラルド・ペルドモがサヨナラ安打。ドジャースは4-5で敗れた。彼らは88勝69敗だ。タナー・スコットがメジャートップとなる10度目のセーブ失敗。ドジャースはショウヘイ・オオタニの輝かしい先発を台無しにした」と、不名誉記録とともに辛辣に記した。

米紙「USAトゥデー」のボブ・ナイチンゲール記者は「タナー・スコットがまたもやセーブ失敗」と伝えると、米カリフォルニア州地元局「NBCロサンゼルス」のマイケル・ドゥアルテ記者は「タナー・スコットが10度もセーブ失敗していなければ、ドジャースは2位に3ゲーム差をつけてメジャートップの勝利数を積み上げているはずだった。他のリリーフ陣のセーブ失敗を数えなくてもこれほどだ…」と投稿していた。



（THE ANSWER編集部）