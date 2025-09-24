宮迫博之、「龍が如く」シリーズ最新作『龍が如く 極3』出演 セガ横山氏「ものすごい勢いのある演技されてました」
セガは24日、都内で「龍が如くスタジオ」の新作タイトル発表会「RGG SUMMIT 2025」を開催。「龍が如く」シリーズ最新作となる『龍が如く 極3』に、タレントの宮迫博之が出演することを発表した。
【写真】ゲームから飛び出して来た!?山口祥行＆本宮泰風ら豪華面々も登壇
「龍が如く」シリーズは、「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り…巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を、リアルな現代日本を舞台に表現した。シリーズ累計販売本数は2770万本／DLを超える（※フルゲーム合計）人気作となっている。
シリーズ20周年記念作品第2弾となる今作は、これまでリメイク作品につけられていた「極」が付けられた作品。宮迫は、スキンヘッドの屈強な男・神田強を演じる。
宮迫について、セガ「龍が如くスタジオ」代表・制作総指揮の横山昌義氏は、「過去に3回出演いただいているんですけど、初めましてって言われました（笑）」と会った際の印象を苦笑いで振り返った一方で、「神田に関してはやっぱ忘れてないみたいで。すごく好きだったみたいで、ものすごい勢いのある演技されてました」と称賛した。
また、「ひさびさに撮ると。宮迫さんもやっぱ声が低くはなってるんですよね。昔の声と比べてどうテンションを上げる、って感じで。でもやっぱ歌とかうまいし、耳もいいから、めちゃくちゃガッて、上げてやってくれてましたけど、ちょっとずつこう、大変な思いして、めっちゃ苦労して、撮ってました」と裏話を明かした。
さらにこの様子について、宮迫のYouTubeでメイキングとして出る予定があるといい、横山氏も「（出演して）語っている」とアピール。「僕もリスク承知で出てますんで（笑）」と不敵な笑みを見せると、会場も笑いが起きた。
また、『龍が如く 極3』と同時に、中村獅童演じる峯義孝が主役となる『龍が如く3 外伝 DARK TIES』も同時に発表。横山氏は、「（『龍が如く 極3』と）別タイトルですが、『2 in1』という形で、一緒に発売ということになると思う」と解説。あわせて、人気任侠作品の『日本統一』と『龍が如く』がコラボした実写ドラマの制作も発表した。
なお発表会には、主人公・桐生一馬を演じる黒田崇矢をはじめ、中村獅童、石橋凌、徳重聡、松田賢二、本宮泰風、山口祥行、中谷一博が登壇。香川照之がビデオ出演した。
