井森美幸、『ヒルナンデス！』水曜10月マンスリーゲストに決定 王道の観光地の“新しい魅力”を調査
タレントの井森美幸が、日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55〜後1：55）の水曜10月マンスリーゲストに決定した。
【写真】年を追うごとに美しさは倍増！ 23年ぶりに新曲を発表した際の井森美幸
井森は、1984年『第9回ホリプロスカウトキャラバン』でグランプリに輝き、85年春にアイドル歌手としてデビュー。デビュー以降、全国的な人気と知名度を獲得し、多くのバラエティー番組で活躍してきた。2008年には地元の群馬県公認のぐんま大使に就任した。
同番組では、井森が日本を代表する定番観光地を舞台に、まだ多くの人に知られていない“新しい魅力”を徹底調査。築地や東京スカイツリー周辺など誰もが知る名所に隠された、意外な発見や旬のスポットを深掘りする。王道の観光地を“今”の目線で再発見できる、期待感あふれる内容となっている。
水曜日には、井森のほか、マヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、秋元真夏、小倉優子がレギュラーとして出演している。
【写真】年を追うごとに美しさは倍増！ 23年ぶりに新曲を発表した際の井森美幸
井森は、1984年『第9回ホリプロスカウトキャラバン』でグランプリに輝き、85年春にアイドル歌手としてデビュー。デビュー以降、全国的な人気と知名度を獲得し、多くのバラエティー番組で活躍してきた。2008年には地元の群馬県公認のぐんま大使に就任した。
水曜日には、井森のほか、マヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、秋元真夏、小倉優子がレギュラーとして出演している。