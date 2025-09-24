9月26日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて公開される映画『ブライアン・エプスタイン 世界最高のバンドを育てた男』の本編映像が初公開。安田顕が登壇するトークイベントの開催も決定した。

参考：革ジャンからスーツ姿へ 『ブライアン・エプスタイン』“ビートルズ”の新場面写真公開

本作は、ビートルズを見出して世界的な成功へと導いた、“5人目のビートルズ”とも言われるマネージャー、ブライアン・エプスタインの波乱に満ちた32年の生涯を描く物語。過酷なマネージャー業務を鮮やかにこなす一方、業務過多から薬物中毒に陥った心優しいビジネスマンは自身がゲイであるという事実と周囲の偏見から次第に精神のバランスを失っていく。世界的人気バンドのマネージャーが人知れず続けていた孤独な闘いと願いとは。

主人公エプスタインを演じるのは、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』のジェイコブ・フォーチュン＝ロイド。彼を支える父母役で『おみおくりの作法』のエディ・マーサン、『奇跡の海』のエミリー・ワトソンが出演している。

公開されたのは、キャバーンクラブでのビートルズのライブに衝撃を受けるブライアン・エプスタインを捉えた、“運命の出会い”を収めた本編映像。優れた家具販売人であり、レコード店を繁盛させた実業家だったブライアン・エプスタイン（ジェイコブ・フォーチュン＝ロイド）。ミュージシャンのマネージメントは未経験だが、「ヒットするものはわかる」と自らを信じ、当初は数々の有名レコード会社にそっぽを向かれた野暮な4人組だったビートルズを、瞬く間に世界中でその名を知らぬ者がいないバンドへと押し上げていく。

また、本作の公開を記念して、ビートルズ好きを公言する安田のトークイベントの開催が決定。TOHOシネマズ シャンテにて9月28日15時の回上映後に行われる。

本作を一足先に観た安田は「ビートルズを見つけた人です。世界中に愛と幸せを与えてくれたビートルズという存在を彼は見いだしてくれた。ご本人やご家族には失礼かもしれませんが、それこそが彼が生きた理由、生まれてきた理由だったんじゃないか。ファンとしては感謝しかありません。32年という人生は短かったかもしれませんが、あなたが見つけたビートルズという存在は未来永劫、続いていきます。その礎を築き、ビートルズを我々に教え、届けてくれて、本当にありがとうございました。心から感謝を申し上げます」とエプスタインに向けて感謝の言葉を綴っている。

チケット購入の詳細は、TOHOシネマズ公式サイト、ロングライドSNSにて。

（文＝リアルサウンド編集部）