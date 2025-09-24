名古屋出身の4人組バンド No.MENが、新曲「Hug」を10月1日に配信リリースする。

No.MENは、ゴスペルやファンクといったブラックミュージックをルーツに持ちつつ、遊び心と独自のセンスを融合した音楽を鳴らす、Cocona（Vo/Gt）、Uri（Ba）、Rima（Key）、Nina（Dr）の姉妹や友人、幼馴染で構成されている平均年齢17才のバンドだ。

本楽曲は、“無条件の愛”という普遍的テーマをもとに創られ、キャッチーでリズミカルなロックをかき鳴らす前半から、緻密かつ壮大な音像に包まれた幻想的な後半へと展開していく。祈るように紡がれた繊細な歌詞とダイナミックな音が交差することで、心地よさの中に確かな違和感と問いが残され、聴くたびに奥行きが増していく楽曲となっている。

また、No.MENは10月25日に行われる『Oaiko pre.「はじめのいっぽ」』に出演し、東京での初ライブを行う。なお、Rimaは2025年度中は受験に専念するため、3人体制のライブとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）