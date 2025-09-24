ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤¬¡È¾ÃÌÇ¡É¡¡¼é¸î¿À¤¬Êø²õ¡Ä¥É·³µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡¡½ªÈ×3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬4ÅÀº¹¼é¤ì¤º¡¡²ÝÂêÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë
ÂçÃ«¤Îº£µ¨2¾¡ÌÜ¤¬¾Ã¤¨¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î23Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ6²ó91µå5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¤Þ¤¿¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û162¥¥í¤À¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÓ¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢2²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢3²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥¢¥ì¥¯¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÎÂÇµå¤¬ÂçÃ«¤Îº¸¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ËÄ¾·â¤·¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡4²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥±¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î101.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.8¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£5²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤È¡¢2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿6²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥â¥ì¥Î¤òÃæÄ¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤ë6²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡4¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢ÂçÃ«¤Î¸å¤ò¼õ¤±¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤¬¹ç·×3¼ºÅÀ¤Ç1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐÈÄ¡£¤¤¤¤Ê¤êÀèÆ¬¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤µ¤é¤Ëµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç°ìÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ð¥í¥Ã¥µ¤Ëº¸Íã¤Øµ¾Èô¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ4¡Ý4¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤³¤ì¤ÇÂçÃ«¤Î2¾¡ÌÜ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥â¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ4¡Ý5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
