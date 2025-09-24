女優で歌手の菊池桃子(57)が24日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）に出演。大好きなラジオパーソナリティーを明かした。

2022年4月にスタートした同番組に、初回のゲストとして出演した菊池。当時の心境を聞かれると「凄くうれしかったです。“私でいいんですか？”って」と振り返りつつ、「でも、文化放送のパーソナリティーの中でも、私が一番邦丸さんのこと好きだと思ってるんで」とパーソナリティーの野村邦丸へラブコールを送った。

番組冒頭では、野村のアクリルスタンドを改良して作り上げたオリジナルのブローチを着用して登場。「邦丸ブローチつけてますからね、今日」と再度“邦丸愛”をアピールした。

菊池自身も同局「菊池桃子のライオンミュージックサタデー」（土曜前10・00）でパーソナリティーを務めているが、共演は数えるほどで「文化放送内ですれ違いはあっても、番組でご一緒することはなかったんですよ」と野村。菊池は「廊下で邦丸さんと一緒に体操をしたりとか、そういうことはしてたんですけど」とお茶目な一面を見せていた。