◆米大リーグ ダイヤモンドバックス５×―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の６回９１球を投げて５安打無失点、８奪三振の好投を見せて２勝目（１敗）の権利を持って降板したが、救援陣が４点のリードを守れずにサヨナラ負けを喫し、２勝目とはならなかった。ドジャースは４点差を守れずに課題の救援陣が崩壊し、地区優勝へのマジックは「３」で変わらず、最短の優勝決定は２５日（同２６日）となった。

試合後、取材に応じた大谷は「この間までは５回まででしたけど、またワンステップ踏めたのはよかった。今シーズンの最終登板の前にこうやって最終的なステップを埋めたっていうのはプラスのことかなと思います」とうなずいた。

大谷は２回まで１人の走者も出さずに３三振を奪う最高の立ち上がりを見せた。３回先頭・トーマスの打球速度１０５・８マイル（役１７０・３キロ）の強烈な打球がグラブをはじいて内野安打となり、ベンチからはロバーツ監督やトレーナーらが出て状態が心配されたが、大谷は笑顔を見せて続投すると、無死一塁から３者連続三振を奪った。

今季初めて上がった６回のマウンドでは２安打を浴びたが、最後は２死一、二塁でモレノを中直。小さくうなずいてマウンドを降りて、６回５安打無失点、８奪三振で２勝目の権利をつかんで、マウンドを救援陣に託した。

だが、大谷がマウンドを降りた直後の７回。２番手左腕のドライヤーが２死一塁からマキャンに中堅フェンス直撃の適時二塁打を浴びて１点を失うと、代わったエンリケスが代打・デルカスティーヨに４号２ランを被弾。１点差に迫られた。

１点リードの８回には、４番手のベシアが登板も１死から２者連続四球。ダイヤモンドバックスは重盗を仕掛けたが、ロートベットが一塁走者を刺して２死三塁となると、アレクサンダーを空振り三振。ピンチを乗り切ったが、１点リードの９回に投入したスコットが誤算。連続の四死球で無死一、二塁のピンチを招くと、犠打で１死二、三塁。バロッサの左犠飛で同点。さらには２死二塁からペルドモに左前打を浴び、一気に二走がサヨナラのホームに生還した。

チームは４年連続地区優勝に向け、マジック「３」で足踏み。あす２４日（同２５日）には右肩痛で５月から負傷者リスト（ＩＬ）に入っていた佐々木朗希投手（２３）がリリーフでメジャー復帰する見込みだ。９月に入ってリリーフ陣は苦しんでいるとあって、朗希には救世主としての役割が期待される。