◇ナ・リーグ ドジャース4―5×ダイヤモンドバックス（2025年9月23日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算100試合目の登板は2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回を投げきり、今季最多91球で6回5安打無失点、8奪三振と好投した。しかし、チームは救援陣の乱調でサヨナラ負けを喫し、今季2勝目はならなかった。

ポストシーズン開幕戦となるワイルドカード初戦はちょうど1週間後の9月30日（同10月1日）に行われる。今季ここまで基本的に中6日で登板している大谷はワイルドカード初戦の先発が濃厚で、ロバーツ監督も試合前に「彼が最初のシリーズ（ワイルドカード）で先発する可能性は高い」と示唆した。

大谷にとってポストシーズンでの登板はメジャー自身初となるが「ポストシーズンに関しては戦略的な部分があると思うので、僕の口からどうのこうの言うつもりはないですけど“行け”と言われた時に行く準備、それが仕事だと思うので、どういうシチュエーションでもしっかり準備して対応したいと思います」と何戦目であっても、また先発、救援、どういう起用法であっても準備すると意気込んだ。