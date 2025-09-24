「ダイヤモンドバックス５−４ドジャース」（２３日、フェニックス）

ドジャースは悪夢の逆転サヨナラ負け。大谷翔平投手が圧巻投球を披露したが、リリーフ陣が崩れて２勝目はならなかった。地区優勝のマジックは３のまま、パドレスとのゲーム差は１・５となった。

大谷は「１番・投手兼指名打者」で出場。今季初めて６回を投げ、５安打無失点８奪三振無四球と好投した。今季最多９１球、最速は１６３キロ。相手打線を寄せつけず２勝目の権利を得て降板したが、降板直後に暗転した。

七回にドレーヤーが適時打、エンリケスが２ランを浴びて３失点。１点差に迫られ、流れが変わった。九回はスコットが登板したが、制球が安定せず。１死二、三塁から犠飛で追いつかれた。さらに左前適時打で逆転サヨナラ負け。リリーフ陣に不安を抱えるドジャースは、またも終盤に厳しい展開となった。

大谷は打者としては第３打席に四球を選び、２７試合連続出塁。本塁打王争いは、トップで並んでいたシュワバー（フィリーズ）がマーリンズ戦の初回に５４号先制ソロを放ち、追う状況となった。