¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó¤ò£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£¸»°¿¶Ìµ»Íµå¤Ç¡¢¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô£²£²¿Í¤Ë£¹£±µå¤Ç¡¢ºÇÂ®£±£°£±¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡Ê£±£¶£²¡¦£¹¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£·¡£ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢£±ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£²ÎÒ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£´¡½£µ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡££¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤¬£±£°ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£³¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÃÏ¶è£²°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£±¡¦£µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£±£°£°»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤À¡£ÀèÆ¬¤Ï¥Ú¥ë¥É¥â¤ÏÆâ³Ñ¹â¤á¤Î£¹£´¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¡¦£¶¥¥í¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤Ã¤ÆÀõ¤¤±¦Èô¡££²ÈÖ¥Þ¥ë¥Æ¤ÏÆâ³ÑÄã¤á¤Î£¹£·¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£·¡¦£¶¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢£³ÈÖ¥¥ã¥í¥ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é¤Î£µµåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤Î£·£¹¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£²£¸¡¦£´¥¥í¡Ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤ËÈ¿±þ½ÐÍè¤º¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££±£±µå¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£²²ó¤ÏÀèÆ¬¥â¥ì¥Î¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î£¹£¸¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¸¡¦£´¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££µÈÖ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤â¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£·µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î£¸£·¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£±¡¦£³¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿¡££¶ÈÖ¥Ð¥ë¥¬¥¹¤Ï¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î£¹£¸¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¸¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÆó¥´¥í¡£
¡¡£³²ó¤ÏÀèÆ¬¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ëº¸¼ê¤Î¥°¥é¥ÖÉÕ¶á¤òÄ¾·â¤¹¤ë°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡££¸ÈÖ¥Þ¥¥ã¥ó¤ÏÆâ³ÑÄã¤á¤Î£¹£¹¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¡¦£±¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¢£¹ÈÖ¥Þ¥«¡¼¥·¡¼¤Ï¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î£¸£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£²£¸¡¦£·¥¥í¡Ë¤Î¥«¡¼¥Ö¡¢£±ÈÖ¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î£¹£¹¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£°¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç»°¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
¡¡£´²ó¤ÏÀèÆ¬¥Þ¥ë¥Æ¤ËÃæÁ°ÂÇ¡£Â³¤¯¥¥ã¥í¥ë¤Ï£²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¥Õ¥¡¥¦¥ë£³µå¤ÇÇ´¤é¤ì¤¿£¸µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î£±£°£±¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£²¡¦£¹¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££´ÈÖ¥â¥ì¥Î¤ÏÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤Î£¹£·¡¥£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£·¡¦£²¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È£µÈÖ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ÏÆâ³ÑÄã¤á¤Î£¸£µ¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£·¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÍ·¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¡¢°ìÁö¤òÆóÎÝ¤ÇÉõ»¦¤·¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤ÏÀèÆ¬¥Ð¥ë¥¬¥¹¤ò¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Çº¸Èô¡£Â³¤¯¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤â¡¢£¸ÈÖ¥Þ¥¥ã¥ó¤ò¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÅê¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡££µ²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢£·£²µå¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î£¶²ó¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¤Ï³°³Ñ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç°ìÎÝÀþ¤Ë¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤ë¤È¼«¤éÊáµå¤·¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£Â³¤¯¥Ú¥ë¥É¥â¤Ë³°³Ñ¹â¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡££²ÈÖ¥Þ¥ë¥Æ¤ÏÆâ³ÑÄã¤á¤Î£¹£¹¡¦£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¹¡¦¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢°ìÎÝ¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¤Ï¤¸¤¯¤âÆóÎÝ¼ê¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬½¦¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤ØÁ÷¤êÉõ»¦¡£¥¥ã¥í¥ë¤Ë³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ç½¦¤Ã¤Æº¸Á°¤ËÍî¤È¤µ¤ì¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È½é¤á¤ÆÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥ì¥Î¤ò¿¿¤óÃæ¤Î£¸£¹¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£´¡¦£µ¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¸åÂ³¤ËÇ¤¤»¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï£²¼ºÅÀ¡¢£³ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤¬ÈïÃÆ¤·¤Æ£±¼ºÅÀ¡¢£´ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¥Ù¥·¥¢¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢£´¡½£³¤Î£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿£µÈÖ¼ê¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÇØ¿®Åêµå¡£Ï¢Â³»Í»àµå¤Ë»°µ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤Èµ¾Èô¤Ç£´¡½£´¤ÎÆ±ÅÀ¡£Æó»àÆóÎÝ¤Ç¥Ú¥ë¥É¥â¤Ëº¸Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï½é²óÀèÆ¬¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤ÆÆó¥´¥í¡££³²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢»°Èô¡££¶²óÀèÆ¬¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Ï¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤ò£²£·¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î»Íµå¤ÇÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¡£ÆÀÅÀ¤ò£±£´£²¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡££·²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤Ï£³ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¥Ó¡¼¥¯¥¹¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£
¡¡ÄË¤¹¤®¤ëÇÔÀï¡£ÂçÃ«¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£