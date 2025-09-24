【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信

龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にて、展示イベント「龍が如く 冠婚葬祭展」を開催することを発表した。開催は東京会場が11月28日から、大阪会場は2026年2月6日からを予定している。

本イベントは「龍が如く」シリーズ20周年を記念した展示ベント。イベントではグッズ販売やフォトスポットなどが設置され、20周年に合わせて20歳のころのキャラクターたちが描かれている展示なども予定している。

