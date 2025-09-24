「龍が如く」20周年を記念した展示イベント「龍が如く 冠婚葬祭展」が開催決定【RGGSUMMIT2025】
【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信【RGG SUMMIT 2025】
龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にて、展示イベント「龍が如く 冠婚葬祭展」を開催することを発表した。開催は東京会場が11月28日から、大阪会場は2026年2月6日からを予定している。
本イベントは「龍が如く」シリーズ20周年を記念した展示ベント。イベントではグッズ販売やフォトスポットなどが設置され、20周年に合わせて20歳のころのキャラクターたちが描かれている展示なども予定している。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥- 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) September 24, 2025
RGG SUMMIT 2025
RGG DIRECT
◣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
本日12:00～YouTube＆ニコニコ生放送にて配信！
▼「#RGGSUMMIT2025」配信先はコチラ！
📡YouTube
⇒https://t.co/OtN7MLe2R0
📺ニコニコ生放送
⇒https://t.co/sWGns8FQT5
▼「#RGGDIRECT」配信先はコチラ！… pic.twitter.com/f8IlPdulr9
(C)SEGA