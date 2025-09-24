“NiziUの弟”NEXZ、初の韓国単独コンサートまで1カ月！本日（24日）先行チケット予約オープン

JYPエンターテインメント（以下、JYP）のボーイズグループNEXZの初の韓国単独コンサートのチケット予約が、本日（24日）から開始される。

NEXZは、10月25日・26日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールでスペシャルコンサート「NEXZ SPECIAL CONCERT 」を開催する。

今回のチケット予約はYES24で可能で、9月24日20時〜23時59分まで、「NEX2Y」1期会員を対象にしたファンクラブ先行予約が行われる。25日20時からは一般予約が開始され、詳細は公式SNSで確認できる。

（画像＝JYPエンターテインメント）

NEXZは23日20時、グループ公式SNSを通じてシグネチャーパフォーマンスコンテンツ「NEXZ Archive 2025 | NEXZ Choreography | Walkin On Water (HIP Ver.) - Stray Kids」を公開した。

「NEXZ Archive」は、有名ダンサーや振付師とタッグを組み、パフォーマンスを披露するNEXZのプロジェクトで、7月にはダンスクルーChillLitとのコラボレーションによる2025年最初の映像を公開し、8月には有名振付師アレックスとチュ・ヨンビンのチーム「Y NOT」と共演した。

3作目の今回の映像では、「NEXZ Archive 2025」史上初めてメンバー自らが制作したオリジナル振付を披露。JYPの先輩アーティストStray Kidsの『Walkin On Water (HIP Ver.)』に合わせ、切れ味鋭いダンスとユニットパフォーマンスを交差させた。パワフルなブレイキンとダイナミックで創造的な構成が強烈なエネルギーを伝え、“次世代パフォーマンスグループ”としての実力を存分に示した。

（画像＝JYPエンターテインメント）

今年、NEXZは目覚ましい成長で音楽界に存在感を刻んでいる。8月には日本正式デビューからわずか1年で東京・日本武道館に立ち、初のライブツアー「NEXZ LIVE TOUR 2025 "One Bite"」を成功裏に終えた。

さらに9月20日に開催された音楽授賞式「2025 TMA」では「グローバルホットトレンド」部門を受賞。相次ぐ好成績を重ね成長街道を走るNEXZが、グループ名を冠した初の韓国単独コンサートでみせる姿に期待が高まる。

（記事提供＝OSEN）