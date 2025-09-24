トヨタ「ノア」「ヴォクシー」に“後付け”で車内の静粛性がアップ！ さらにレクサス「NX」にも新アイテム登場！ 何が変わった？

車内の会話が快適になる純正アップグレードアイテム

KINTOは2025年9月25日、トヨタ・レクサス・GRの純正オプションを後付けできるアップグレードサービス「UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY」にて、新たなアイテムを追加したと発表しました。

ひとつはオーナーが現在所有するクルマの車内静粛性を向上させるアップグレードアイテム「静粛性向上パッケージ」。

もうひとつはレクサス「NX」の「カラードシートベルト」です。

KINTOが「ノア」「ヴォクシー」向けに「静粛性向上パッケージ」を発売！

UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORYは従来新車の注文時にしか選択できなかった装備や純正アイテムなどを、すでに所有するクルマにも取り付けできるサービスです。

経年劣化が気になってきたパーツを新品へ交換したり、さらに運転を楽しくするソフトウェアアップデートも提供しています。

今回、静粛性向上パッケージの対象となるのは、2022年1月以降に生産された「ノア」「ヴォクシー」（福祉車両を除くガソリンおよびハイブリッドの7人乗り車両）です。

静粛性向上パッケージは、車両全体の音響解析技術を有するトヨタが、静粛性の向上に最も効果的な部位を選定し、リヤのタイヤ周りを中心に適切な箇所に独自の防音材を配置するというものです。

重要視しているのは、車室内の会話明瞭度（AI値）。AI値は、音声がどれだけ明瞭に聞き取れるかを定量的に評価する指標で、特に車室内のような騒音環境で、乗員同士の会話がどれだけスムーズに行えるかを測るために使われるそうです。

単に騒音を減らすだけでなく「人が明確に会話できる環境」を作ることが、車内の快適性を向上するためには大切なポイントとなります。

そのため、本アイテムをまずはファミリー層のユーザーが多いノア／ヴォクシーに設定。より家族の会話が弾む静かな移動空間への進化を目指し、リヤ席に特化して静粛性を向上させた結果、リヤ席のAI値が5.9％向上したといいます。

トヨタ自動車 クルマ開発センター VC開発部の宮島赴史主査は、「クルマ好きのクルマ屋」として顧客の期待を超えるアップグレード技術の開発に取り組んでいる、とした上で、「たとえば、混ぜそばに途中で昆布酢を加えることで味の変化を楽しめるように、クルマの技術にも“味変”のような楽しみ方があると考えています。クルマを深く理解している私たちだからこそ実現できる、『技術による“味変”』。

クルマは単なる移動手段ではなく、『家族の記憶を紡ぐ場所』だと私たちは考えています。そこで、ベース車の静粛性のバランスにあえて手を加え、リヤ席の快適性を高めることに特化した商品を開発しました」とコメント。

今回のノア／ヴォクシーに限らず、「今後もさまざまな“味変”の提案を通じて、より魅力的なクルマ体験を提供していきます」としています。

「静粛性向上パッケージ」の価格（消費税込）は4万9500円（メーカー保証付帯）です。

シートベルトカラーを選んで愛車へのこだわりを表現！

またレクサス「NX」用には「カラードシートベルト」の提供を開始しました。カラードシートベルトの対象車種追加は、「RX」「RZ」に続き3車種目となります。

RXとRZのオーナーからは「インテリアの印象が大きく変わった」「自分だけの特別な一台になった」など、好評を得ているとのこと。

カラーは全8色展開で、新車購入時には設定のないUPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY限定色となっています。定番カラーからアクセントになる鮮やかなカラーまで、好みや内装色に合わせて自由なコーディネートを楽しめます。

特に、NXで人気の内装色「ヘーゼル」との組み合わせは、落ち着きと上質感を両立させ、洗練された室内空間を演出するといいます。

レクサスの純正部品を使用しているため、デザイン性はもちろん安全性や耐久性においてもメーカー基準の高い品質を確保しており、安心して使える点も嬉しいポイントです。

シートベルトの色を変えるだけで、室内空間の印象は大きく変化します。手軽に「自分だけの特別な一台」を実現できますし、愛車への満足感をさらに高めるでしょう。他のオーナーとのさりげない違いを楽しみたい人や、細部にまでこだわりたい人に最適なカスタマイズといえます。

価格（消費税込）は、運転席・助手席合わせて8万8000円（作業工賃含む）です。

これらのアイテムは所有・サブスクなど利用方法を問わず注文することができます。

UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORYのWEBサイトから申し込み後、全国の施工受付店舗にて施工が可能となっています。