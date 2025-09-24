女優スジ、無礼で変な人に出会うことも多いが…自分なりの対処法が思わぬ感動を誘う

女優スジが、芸能界で仕事をしながら出会う多様な人々に対する率直な考えを明らかにした。

去る9月23日、YouTubeチャンネル「チョ・ヒョナの平凡な木曜日の夜」（原題）には、「パワー芸能人に会ってきた初心者ユーチューバーPart.1」（原題）というタイトルの動画が公開された。

この日、「ヒョナのあげる」コーナーで歌手チョ・ヒョナは、親友のスジと会って一緒に食事をしながら話をした。

チョ・ヒョナは、「スジに本当に感謝しているのは、私の自信、プライドを守ってくれるところだ。私が『誰かがこういう風に言ってくる』と話したら、あなたは『お姉さん、その人が変なの。どうしてそんなことを言うの』と返してくれる」と伝えた。

続けて、「私がどこかで傷ついてくる。わかるでしょ？『私がこうらしい』と話すと、『お姉さん、誰が言ったの？誰がそんな無礼なことを言ってくるの？変な人だね』と言ってくれるでしょ」と感謝の意を表した。

これを聞いたスジは、「変な人なのは事実だよ」と率直に話した。これに対し、チョ・ヒョナは「最近ちょっと感じることある？働いたり生きたりしているとき」と疑問を話し始めた。

スジは「人生とか？最近1番よく考えていることは『人間だから』ということだ。『人間だからそういうこともある』とたくさん思う。もし誰かがかんしゃくを起こしても『変なの』と思うこともできるが、考えてみれば、その人も人間だから何かがあったのだろう。もともとあまり怒ることはないし、怒るような出来事もそんなにない」と明らかにした。

チョ・ヒョナは、「それでもあなたは落ち着いて見える」と感心し、スジは「私はお姉さんをいつも温かいと感じる。結局、温かい人には力があると思う。なぜなら、人間の心はこういう温かい人を好きになるようになっているのだ」と率直な気持ちを打ち明けた。

これを聞いたチョ・ヒョナは感動した姿を見せ、スジは「お姉さん、これから泣くの？ちょっと泣きそうだけど？」とからかった。これに対しチョ・ヒョナは『クレヨンしんちゃん』を思い浮かべながら熱心に涙をこらえて、笑いを誘った。

