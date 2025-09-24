城田優「すっごくイケメンでした」人気俳優とプラベで遭遇 驚きの行動明かす「運命」「どっちもわんちゃん」と反響
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の城田優が2025年9月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。買い物中に遭遇した人気俳優を明かした。
【写真】城田優撮影・志尊淳の秘蔵ショット
城田は「買い物をしていたら、後ろからガバッと掴まれまして『あ、終わった』と思いながら振り返ったら、志尊淳くんでした。すっごくイケメンでした。東京ってすごい街ですね。現場からは以上です」と買い物中に俳優の志尊淳と遭遇したことを報告。すると志尊は「嬉しすぎて、遠くからすぐわかって、走って掴んだら声かけるの忘れてた。今日も可愛かったよ。おっきなわんちゃん」と城田にリプライ。城田は志尊の投稿を引用しながら「あなたも犬やないかいっ！笑写真撮り損ねたね」と反応し、志尊は「すぐ会うぞ」と呼びかけていた。
2人は深い親交があることで知られており、2024年12月8日の「おしゃれクリップ」（日本テレビ系／毎週日曜よる10時〜）にて志尊が城田の合鍵を持っていると公言している。
この投稿には「運命の人だね」「イケメンがイケメンを捕獲」「どっちもわんちゃん」「可愛すぎる世界」「以心伝心」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
