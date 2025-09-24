»³ËÜÉñ¹á¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤ËÏÀÇË¤µ¤ì¤ë¡©É×ÉØ·ö²Þ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆ¬¤¤¤¤¤«¤é¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡Û½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬23Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡×¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤ÎHiro¤È¤Î·ö²Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡Ö¸ý·ö²Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¡¢MC¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤´É×ÉØ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»³ËÜ¤Ë¼ÁÌä¡£»³ËÜ¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¼«Ê¬¼´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¸ý·ö²Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤·¡¢º£¤Ï¡Ê¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´Ö¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¤¬¡ÖÀäÂÐÃË¤¬ÏÀÇË¤µ¤ì¤ë¤è¤Ê¡£ÀäÂÐ½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤è¡×¤ÈÃË½÷¤Î¸ý·ö²Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È»³ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ª¡ÊÏÀÇË¡Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÆ¬¤¤¤¤¤«¤é¡£»ä¤Ï·ë¹½´¶¾ðÅª¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤½¤³¤â¡Ø¤ª¸ß¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡Ù¡Ø´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï2024Ç¯10·î13Æü¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ë¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÉñ¹á¡õ¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡¢¸ª´ó¤»¹ç¤¦¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¡¦Hiro¤È¤ÎÉ×ÉØ·ö²ÞÌÀ¤«¤¹
