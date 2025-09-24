東貴博、10歳長女とディズニーランドへ 思い出ショット公開「楽しそうだけどなんだか切ない（笑）」「まだデートしてくれるはず」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が9月23日、オフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとその友人を連れて東京ディズニーランドを訪れたことを楽しそうな思い出ショットとともに報告し、子どもの成長を感じた出来事を明かした。
【写真】東貴博、10歳長女がディズニー満喫する姿公開
東は、「ディズニーランドっ！」と題してブログを更新。「うた様とご友人を連れ立って東京ディズニーランドへ」と報告し、「もうハロウィン仕様だね 夜までガッツリ」と巨大なミッキー型パンプキンやライトアップされたお城をバックにした長女と友人との思い出2ショットを公開した。
人気アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に乗ったことも明かし、自身の楽しそうな姿も公開。また、「もう5年生。うた様と行くのはあと数回だね この顔の気持ちわかる？」と成長に伴う寂しさものぞかせつつ、「イッツ・ア・スモールワールド」について、「あんなに好きだったイッツァスモールワールド もう乗らないのね このアトラクション わたし、、、1番好きなのにスルーされた」とつづり、親としての複雑な思いもつづった。「次回からはもか様とだね おっほっほ〜」と1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとのディズニー行きを楽しみにしていた。
最後は「これすごくない？」と、駐車場に並べられたコーンで作られたミニーやミッキーのシルエット写真も披露し、「帰りまで憎いね〜」と感心。「パレードも良かったなぁ」と満喫した1日を振り返り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからも「楽しそうだけどなんだか切ない（笑）」「まだデートしてくれるはず」「まだまだ楽しんでください」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
