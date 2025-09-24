Ä¹Ã«Àî½á¡¢12ºÐ¤ÎÌ¼¡¦¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤È¤Î½é¶¦±éCM¸«¤ÆÌÜÆ¬Ç®¤¯¡Ö¤¦¤ë¤Ã¤ÈÍè¤Á¤ã¤¦¡×¡¡Mommy¢ªMom¤Ë¸Æ¤Ð¤ìÊý¤¬ÊÑ²½¤ÇÀ®Ä¹¼Â´¶
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹Ã«Àî½á¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Ö²¦¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömerit¡Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¿·¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡ØOsolo¡Ê¥ª¥½¥í¡Ë¡Ù¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Ì¼¤Î¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¡Ê12¡Ë¤È¤Î½é¶¦±éÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ªÄ¹Ã«Àî½á¡õ12ºÐ¤ÎÌ¼¡¦¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ì¼¤Î¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤È½é¶¦±é¤¹¤ëCM¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤Ë¡×ÊÓ¤¬10·î3Æü¤«¤éÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£CM¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÄ¹Ã«Àî½á¤ÈÌ¼¤Î¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¿Æ»Ò¤Ç½é¶¦±é¡£¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎCM¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£Âç¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊì¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¡¢È±¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Æ»Ò¤Î°¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ð¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤È¤ÎCM±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¡Ê¸«¤ë¤È¡ËËè²ó¤¦¤ë¤Ã¤ÈÍè¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¡£¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«Ì¼¤È¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØOsolo¡Ù¤µ¤ó¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡ØÌ¼¤È¤Î¶¦±é¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¡ØOsolo¡Ù¤µ¤ó¤¬¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡£ºÇ½é¤Ë¥é¥Õ³¨¥³¥ó¥Æ¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤È¤«¤òÆÉ¤ó¤Ç¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é°ì½ï¤Ë¶¦±é¤¹¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤¼¤Ò¡Ù¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÌ¼¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¡£¡ÖÌ¼¤Ë¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¶¦±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¡ÈMommy¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µîÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤é¡ÈMom¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Î°ã¤¤¤À¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤ê°ã¤¦¡£¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÎ¥¤ì¤Æ¼«Î©¤·¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ê¡¢¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØOsolo¡Ù¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö²ÈÂ²°¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤Î¡Ömerit¡×¤«¤é¡¢¡ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¼¤È¡¢Êì¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¤ª¤½¤í¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÈ±¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëÈþÈ±À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö»é¼Á¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¯Âç¿Í¤ÎÈ±¤â¡¢Á¡ºÙ¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÈ±¤â¡¢¤Õ¤È¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£10·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
