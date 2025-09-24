元モーニング娘。で今年4月にソロデビューした譜久村聖（28）が、24日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。家族も大ファンだという、今年いっぱいで活動休止することを発表したテクノポップユニット「Perfume」の東京ドーム公演に足を運んだことを明かした。

譜久村は、ライトアップされた東京ドームの写真をアップし「母と行ってきました 明日からも頑張ろうって純粋に思える、力をもらえる 最高に熱くて楽しくて、ちょっぴり寂しくて でも未来が楽しみになる、そんなLIVEでした！」とつづり、年内で活動休止を迎える「Perfume」への思いと感謝を書き記し、グループの公式アカウントと、メンバー3人それぞれのアカウントを添えアップした。

またX（旧Twitter）では、自身の後ろ姿とともに溢れる思いを投稿し、「圧巻！笑顔いっぱいの楽しさと尊敬とどれだけの力を注いでやって来られ、どれだけの人が愛して来られたか その一瞬に触れることができてとても幸せで充実した時間でした」とつづり、最後には「ずっと大好き！Perfumeさんの幸せを願っています」と、つづった。

この投稿にSNSでは「素敵な空間やね」「ふくぬらさん参戦してたんですね！」「Perfumeさん、ふくちゃんの幸せを願ってます」「素敵な空間に触れられてよかったね」などの声が寄せられた。