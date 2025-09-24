旅客機から“緊急避難”『モーニングショー』コメンテーターの知人が搭乗していた…「ゾワッとしたと」
鹿児島空港で23日、JAL644便の乗客が避難した事案について、テレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）は24日の放送で取り上げ、コメンテーター・浜田敬子氏の知人が同機に搭乗していたことを明かした。
【写真】「すさまじくキレイになるアプリ」ではるな愛と撮影を行った山口真由氏
羽鳥慎一アナウンサーから「浜田さんのお知り合いが乗っていたと」と向けられ、浜田氏は「そうなんです。彼女がフェイスブックで書いていたので、こういうことがあったんだな、と」と切り出し、「本を読んでいたら、知らない間（ま）に静かになって、エンジンが止まっていたって書いてて、そのあと急きょ搭乗口に行ってくださいって（アナウンス）」と説明。
浜田氏は「（状況について）あとで理由を知るわけですよね。皆、何が起きているかわからないので。あとでゾワッとしたと書いてましたね」と代弁した。
安部敏樹氏も飛行機に絡む最近のエピソードとして「熊本空港に飛んで、そしたら熊本空港で着陸拒否。時間が遅くなりすぎちゃって。で、戻って、羽田空港でも着陸拒否。それで関西空港に降り立って…」と語った。
【写真】「すさまじくキレイになるアプリ」ではるな愛と撮影を行った山口真由氏
羽鳥慎一アナウンサーから「浜田さんのお知り合いが乗っていたと」と向けられ、浜田氏は「そうなんです。彼女がフェイスブックで書いていたので、こういうことがあったんだな、と」と切り出し、「本を読んでいたら、知らない間（ま）に静かになって、エンジンが止まっていたって書いてて、そのあと急きょ搭乗口に行ってくださいって（アナウンス）」と説明。
浜田氏は「（状況について）あとで理由を知るわけですよね。皆、何が起きているかわからないので。あとでゾワッとしたと書いてましたね」と代弁した。
安部敏樹氏も飛行機に絡む最近のエピソードとして「熊本空港に飛んで、そしたら熊本空港で着陸拒否。時間が遅くなりすぎちゃって。で、戻って、羽田空港でも着陸拒否。それで関西空港に降り立って…」と語った。