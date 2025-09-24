◇ア・リーグ マリナーズ 4―3 ロッキーズ（2025年9月23日 シアトル）

ア・リーグ西地区首位のマリナーズが3年ぶりにポストシーズン（PS）進出を決めた。23日（日本時間24日）に本拠で行われたロッキーズ戦に4―3で逆転勝ちして5連勝。ア・リーグでは東地区のブルージェイズ、ヤンキースに続きプレーオフ出場権を手にした。

マリナーズは0―1の5回、7番・カンゾーンの11号ソロで同点。直後の6回に2点を勝ち越されたが、8回に3四死球で2死満塁のチャンスをつくり3番・ネーラーがロッキーズ5番手ボドニクから左中間を深々と破る走者一掃の3点三塁打を放ち逆転。ネーラーは二塁ベース上で雄叫びを上げた。

両リーグトップの58本塁打をマークしているローリーは「2番・捕手」で先発。3打数無安打1死球1三振で3戦連発はならなかった。

前週にアストロズとの首位攻防戦に敵地で3連勝。この日アストロズがアスレチックスに敗れてゲーム差は4に開き、24日（同25日）にもイチロー氏が在籍した01年以来24年ぶりの地区優勝が決まる。