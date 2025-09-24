モデルでタレントの森泉（42）が、23日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。なにわ男子のリーダー・大橋和也（28）に質問をぶつけた。

この日番組に初登場した大橋は「僕リーダーなんですけど」と切り出し、自身の立場について「（メンバーが）あんまり言うことを聞いてくれない」と吐露。「だから1人でずーっとしゃべってる感じになるし、僕のキャラもあるから、たぶん聞く聞かへんよりも、“またふざけたこと言ってるわ”ってなる」と嘆くと、森は「何やるの？リーダーって」と、そもそもの質問をぶつけた。

すると大橋は「年に1回“リーダー権限”っていうのがあって」と告白。自身発案のその権利は、1年に1回使えるというルールで「発動するのはいつでもいい。（日付は）決まってない」と解説。「1年に1回しか使われへんようなことをやる」と話し、前回は「忘年会をやりたい。メンバーで」とリクエストしたことを明かした。

そしてメンバーだけではなく、マネジャーら周囲のスタッフにも適用されるため「スケジュールに入れてくれて」と振り返ったが、「今年はまだ新年会もやってないんで、新年会をやりたい」と大橋。しかし海原ともこが「（新年会なら来年になるため）今年の分を使ったらもったいない、今年は今年中に1個使っとかなアカンのちゃう？」と発動のタイミングを指摘すると、大橋は「今年中…じゃあ忘年会ですかね」と思案。話を聞いていた「ロザン」菅広文は「ほなもう忘年会したいだけやん！」とツッコんでいた。