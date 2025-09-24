モデルの長谷川潤（39）が24日に都内で行われた「花王新ヘアケアシリーズ発表会」に出席。12歳の長女との初共演を振り返り、母としての思いを語った。

2011年6月に一般男性との結婚を発表。19年に離婚し、21年に再婚。2人の子供を育てるママでもある。

10月3日より放映開始の新CMでは12歳の実娘・アイヴォリーちゃんと初共演。「毎回うるっときちゃうんですけど…」と声を震わせながら、撮影を振り返り始めた。

オファーを聞いたときは、「まさか娘とこういう形で、こういうお仕事をするなんて思ったこともなかったし、押し付けたくもなかったし。“娘との共演ってちょっと違うと思う”ていう最初の印象だった」という。

担当者からの熱い思いを受け取り「これなら一緒に共演してもすごく意味のあるプロジェクトになるんじゃないかな」と決断した。娘に撮影オファーの話を伝えると「やりたい、やってみたい」と大喜び。記念すべき初の親子共演が実現した。

沖縄で行われた撮影。監督からの要望に応えるため何度も撮影に臨む娘の姿を見て、成長を肌身で実感。「すごいえらいなとか、よくやってるねという気持ちがありました」。

最近では、“マミー”から“マム”に呼ばれ方も変化したようで「どんどん成長して育ちつつ、自立していくんだなと肌で感じてますね」と母の顔をのぞかせた。